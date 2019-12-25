ГУП "ТЭК" обеспечит теплом кластер СПбГУ в Пушкинском районе

Проект подразумевает строительство 4700 метров теплосетей.

Специалисты департамента перспективного развития ГУП "ТЭК СПб" разработали схему подключения объектов к тепловым сетям на территории развития Санкт-Петербургского государственного университета в Пушкинском районе. Об этом в понедельник, 5 июля, сообщили в пресс-службе организации.

К источнику СПбГУ планируется подключить учебные и учебно-лабораторные корпуса, административные корпуса, криогенную лабораторию, виварий, учебный и жилой корпуса Академической гимназии. Так, ТЭК согреет более полумиллиона квадратных метров зданий. Территория в Пушкинском районе позволит вместить порядка 25 тыс. обучающихся и около 10 тыс. сотрудников учебного заведения.

Организация уже направила университету и архитектурному бюро "Студия 44" технические условия подключения новых корпусов к системе теплоснабжения 2-й Пушкинской котельной.

Ранее мы писали, что в четверг, 8 июля, теплоэнергетики протестируют сети в Кронштадтском районе, а 9 июля — в Невском районе. Узнать график водных ограничений для своего дома можно на сайте организации в разделе "График отключений".

Фото: пресс-служба "ТЭК", Piter.tv