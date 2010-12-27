ГУП "ТЭК СПб" завершило проблемный энергетический долгострой на Гражданке

Предприятию пришлось разбираться с брошенными недобросовестным подрядчиком объектами.

Петербургский ГУП "ТЭК" завершил долгую историю с недобросовестным подрядчиком ООО "Комплексные энергетические решения" ("КЭР") и его заброшенными объектами на Гражданке. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Изношенные трубы в кварталах №12 Гражданки и №35-36 у Муринского ручья должен был обновить именно "КЭР", однако после разрыва контрактов с безответственным подрядчиком, "ТЭК" передал работу на обоих объектах ОО "Инженерная компания" по результатам конкурсов в прошлом мае. В первом квартале заменили почти 11 километров сетей, обеспечив теплом и горячей водой 55 домов, пять детских садов и четыре образовательных учреждения. К концу ноября в этом районе приведут в порядок асфальт и газоны. Во втором квартале работы завершили полностью. Почти 10 километров обновленных сетей стали надежной опорой для 25 домов на трех проспектах и одной улице Калининского района.

Также в двух других брошенных кварталах "ТЭК" принял у подрядчиков работы. Специалистам достались от предшественников разрытые траншеи. Пострадавший квартал №29 Шувалово-Озерки обновило в октябре ЗАО "Петерпайп", получил помощь также квартал 38-38А севернее Муринского ручья и два соседствующих с ним участка. Проблемы с подрядчиком вылились и в заторможенную модернизацию центрального теплового пункта на улице Руднева, 5, кор.4. В короткие сроки возобновило и провело работы ООО "Фарадей Инжиниринг".

По всем объектам реконструкции теплосетей ведутся судебные разбирательства с ООО "КЭР". Все с холдингом заключили контракты на 587 миллионов рублей, и все они были расторгнуты из-за некачественной работы.

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