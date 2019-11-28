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ГУП "ТЭК СПб" закупило новые автомобили для аварийно-спасательных бригад
Сегодня, 15:02
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IRINA_CHALKINA

ГУП "ТЭК СПб" закупило новые автомобили для аварийно-спасательных бригад

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Выезжать на места аварий они будут на двух новых "Газелях Next". 

В среду, 11 ноября, стало известно о том, что ГУП "ТЭК СПб" появятся новые автомобили. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия. 

Отмечается, что эти автомобили заменят устаревшую технику. Теперь специалисты ведомства будут выезжать на места аварий на двух новых "Газелях Next". В ГУП "ТЭК СПб" заявили, что теперь пассажирский отсек стал более свободным для комфортного размещения спасателей. 

Известно, что ГУП "ТЭК СПб" работает 31 человек. 

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге планируют нарастить объемы тестирования на коронавирус.

Фото:gptek.spb.ru

Теги: гуп тэк спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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