ГУП "ТЭК СПб" закупило новые автомобили для аварийно-спасательных бригад

Выезжать на места аварий они будут на двух новых "Газелях Next".

В среду, 11 ноября, стало известно о том, что ГУП "ТЭК СПб" появятся новые автомобили. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Отмечается, что эти автомобили заменят устаревшую технику. Теперь специалисты ведомства будут выезжать на места аварий на двух новых "Газелях Next". В ГУП "ТЭК СПб" заявили, что теперь пассажирский отсек стал более свободным для комфортного размещения спасателей.

Известно, что ГУП "ТЭК СПб" работает 31 человек.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге планируют нарастить объемы тестирования на коронавирус.

Фото:gptek.spb.ru