ГУП "ТЭК СПб" и ЗАО "Балтийская жемчужина" активно развивают сотрудничество

Предприятие готово создавать оптимальные условия для партнёрства и развития деловых связей, особенно в контексте реализации нового масштабного проекта.

Руководство ГУП "ТЭК СПб" и делегация ЗАО "Балтийская жемчужина" обсудили итоги совместной работы и перспективы сотрудничества в рамках ежегодной встречи. В ходе встречи гендиректор ТЭК, Иван Болтенков отметил, что текущее партнёрство между РФ и КНР усиливается и развивается на всех уровнях. Он также подчеркнул, что главная задача ТЭКа, как стратегического поставщика тепла для Северной столицы, заключается в повышении качества жизни петербуржцев.

По словам Болтенкова, предприятие готово создавать оптимальные условия для партнёрства и развития деловых связей, особенно в контексте реализации масштабного проекта, включающего освоение новых территорий и строительство жилых и соцобъектов.

В свою очередь, делегация из КНР выразила признательность ТЭКу за долголетнее сотрудничество и выразило надежду на сохранение конструктивного диалога между компаниями.

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Фото: gptek.spb.ru