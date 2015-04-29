Смольный приобретет акции АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" за 6 млрд рублей

Сумму выплатят с помощью рассрочки на 5 лет.

ГУП "ТЭК СПб" и АО "ТГК-1" подпишут договор о приобретении акций с АО "Теплосеть Санкт-Петербурга". Об этом пишет "Фонтанка" 26 декабря.

Стоимость сделки составляет 6 млрд рублей. Сумму выплатят с помощью рассрочки на 5 лет, после чего город будет владеть акциями "Теплосети" на 100% через комитет имущественных отношений (КИО) и "ТЭК СПб".

Сейчас компания принадлежит "ТГК-1", собственником которого является ПАО "Газпром", на 60,5%. Эту долю и покупает "ТЭК СПб". Сам "ТЭК СПб" владеет около 21,5%, а КИО – 18%.

Ранее мы рассказывали о том, что специалисты ГУП "ТЭК СПб" устранили более 30 нарушений в охранных зонах теплосетей.

Фото: Piter.TV