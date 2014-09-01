ГП предлагает привлекать к административной ответственности заочно

Отмечается, что организаторов несанкционированных акций стоит привлекать к ответственности до проведения митингов.

Генпрокуратура предлагает привлекать к административной ответственности организаторов незаконных акций, находящихся за границей, заочно. С заявлением выступил представитель Генеральной прокуратуры России Алексей Жафяров.

По его словам, таких людей сейчас довольно трудно привлечь к ответственности.

Можно продумать какие-то механизмы привлечения к административной ответственности в заочном режиме. Алексей Жафяров, представитель Генпрокуратуры

Он отметил, что организаторов несанкционированных акций стоит привлекать к ответственности до проведения митингов. Жафяров подчеркнул, что нужно сделать подобные "хайповые" посты финансово невыгодными.

Ранее в МВД считают, что несовершеннолетние осознанно участвовали в незаконных акциях.

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