ГПП прибавит к государственным выплатам до 30 тысяч

В среднем сумма составит 16 тысяч рублей.

ГПП прибавит к государственным выплатам от 16 до 30 тысяч рублей. В отдельных регионах показатель может достигнуть 32 тысячи рублей. Больше всего получат жители Москвы и Сахалина. Наименьшие выплаты будут зафиксированы в Туве, Карачаево-Черкесии. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на исследование аналитиков из компании FinExpertiza.

В среднем они составят ⅔ от прежнего заработка гражданина. Несмотря на добровольное накопление, обязательная часть останется в виде 6% накоплений. Негативный прогноз может быть только в случае экономического кризиса в России. Однако эксперты настроены позитивно.

Напомним, что в октябре Центробанк и Минфин представили новую систему добровольных начислений. В конце декабря Минтруд вернул проект на доработку.

Ранее Piter.tv писал о том, что платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен.

Фото: Piter.tv

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