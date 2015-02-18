ГОСТ впервые урегулирует габаритные ворота на автодорогах

Организацией-разработчиком ГОСТа выступило федеральное автономное учреждение "Росдорнии".

ГОСТ (Межгосударственный стандарт) с рекомендациями по параметрам габаритных ворот на российских автомобильных дорогах заработает с ноября 2025 года. Соответствующий документ на территории страны вводится впервые. Соответствующими данными с журналистами поделились в информационном агентстве "РИА Новости". Известно, что нововведение связано со специальными конструкциями, которые контролируют разрешенные размеры транспортных средств и ограничивающие проезд транспорта, превышающего допустимые габариты. Они установлены перед мостами, эстакадами, тоннелями и другими искусственными сооружениями. Объекты помогают защитить инфраструктуру от повреждений и предотвратить возможные аварии.

Основной целью стандарта является обеспечение сохранности автомобильных дорог, повышение безопасности дорожного движения и снижение числа ДТП, связанных с возможным обрушением элементов конструкций тоннелей и мостовых сооружений, в том числе надземных пешеходных переходов, из-за наезда на них транспортных средств с габаритом по высоте, превышающим подмостовой габарит. сайт "Росдорнии"

Известно, что теперь национальный стандарт включает в себя классификацию габаритных ворот, правила их использования и технические требования к конструкции. Ворота будет разделены на два типа. Речь идет о предупреждающих и удерживающих объектах. В первом случае они информируют водителя о нарушении требования по габариту высоты посредством шума и вибрации цепей, ударяющихся о транспортное средство. Вторые же удерживают транспортное средство с превышенным габаритом от наезда на искусственное сооружение.

