ГОСТ на площадки для выгула собак вступит в силу с 1 апреля

Стандарт устанавливает принципы размещения, проектирования и содержания инфраструктуры для собак - игровых, дрессировочных, гигиенических и прогулочных зон.

Национальный стандарт с требованиями к благоустройству территорий для выгула и дрессировки собак вступит в силу на российской территории с 1 апреля. В Росстандарте пояснили, что профильный документ нацелен на формирование единого подхода к созданию комфортной и безопасной городской среды, учитывающей интересы всех жителей страны. В документе говорится о конкретных параметрах для организации таких территорий. Известно, что минимальная площадь игровой площадки составляет 200 квадратных метров, а дрессировочной - 1,5 тысяч квадратных метров. При этом ограждение таких зон должно быть высотой не менее двух метров.

На пространствах должны быть предусмотрены места для уборки отходов с контейнерами и дозаторами для пакетов. Кроме этого определены требования к освещению, зонированию, установке препятствий для дрессировки собак. Покрытия площадок должны быть травмобезопасными. Для этого их следует изготавливать из песчано-гравийной смеси, прорезиненных или комбинированных материалов. Дополнительно специалисты обозначили перечень видов обязательных работ по содержанию игровых и дрессировочных площадок, а также мест для выгула собак. В частности, требуется в ежедневном режиме проводить очистку урн, очистку и подметание территорий, осматривать площадки на предмет ядовитых приманок и прочих опасных для животных предметов. Каждую неделю придется проверять освещение, осматривать препятствия и ограждения. Не реже одного раза в полгода нужно проводить дезинфекцию участка, оборудования и препятствий.

