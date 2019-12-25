ГМЗ "Петергоф" выпустит книгу для детей о жизни Петра I

Авторы расскажут школьникам, как надо жить, чтобы стать похожим на Петра Великого.

Сотрудники музея-заповедника "Петергоф" планируют издать детскую книгу о жизни Петра I к 350-летию со дня рождения императора. Об сообщила гендиректор ГМЗ Елена Кальницкая.

Книга называется "Будь как Петр". Она предназначена для детей от 10 до 12 лет. В ней авторы попытались донести до юных читателей, как нужно себя вести, чем интересоваться и что делать, чтобы стать похожим на Петра Первого.

Ранее на Piter.tv сообщили, что Ботанический сад предупредил посетителей об очередях на входе.

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