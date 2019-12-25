ГМЗ "Петергоф" покажет документальный фильм к юбилею Великой Победы

Фильм состоит из семи серий.

Музей-заповедник "Петергоф" специальный проект под названием "От Петергофа сохранилось только небо…", сообщили в пресс-службе музея.

Документальный фильм из семи серий готовили год. В него вошли архивные фотографии, изображения музейных предметов и документов, повествующих о Петергофе во время войны. Проект назван словами поэта Ольги Берггольц, прожившей всю войну в блокадном Ленинграде.

Неделю, с 4 по 10 мая, на сайте музея-заповедника и в его социальных сетях будут последовательно транслироваться серии фильма.

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Фото: "Петергоф" / Вконтакте