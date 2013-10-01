ГМЗ "Павловск" нарушил правила публикации информации на сайте госзакупок

В прокуратуре проверили, как музей-заповедник соблюдает закон о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.

Во вторник, 17 августа, стали известны результаты проверки соблюдения требований законов о закупках государственого музея-заповедника "Павловск", сообщил телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на прокуратуру Пушкинского района.

Сотрудники ведомства выяснили, что представители ГМЗ нарушили предусмотренные сроки публикации информации количестве и общей стоимости заключенных в апреле 2021 года договоров на сайте госзакупок. Было принято решение внести представление руководству музея, а также возбудить дело об административном правонарушении – виновник нарушения правил публикации заплатит штраф.

Ранее мы писали, что между Петербургом и Павловском запустят дополнительные электрички.

Фото: Piter.tv