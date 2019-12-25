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Замглавы комитета финансов уволилась в Петербурге
Сегодня, 14:59
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Замглавы комитета финансов уволилась в Петербурге

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Анна Смирнова покинула свой пост в связи с переездом.

Зампред комитета финансов Северной столицы Анна Смирнова покинула свой пост в связи с переездом. Последний рабочий день чиновницы завершился 25 августа. Об этом пишет ЗАКС.Ру.

Глава ведомства Светлана Енилина рассказала изданию, что сожалеет об уходе Смирновой. Она занимала пост заместителя главы в 2020 года.

Добавим, что в комитете финансов Петербурга по-прежнему наблюдается рекордно число: на данный момент эту должность занимают 7 человек.

Ранее мы сообщили о том, что петербургский закон о КРТ не поддержали в Москве.

Фото: Piter.TV

Теги: кадровые перестановки, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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