Замглавы комитета финансов уволилась в Петербурге

Анна Смирнова покинула свой пост в связи с переездом.

Зампред комитета финансов Северной столицы Анна Смирнова покинула свой пост в связи с переездом. Последний рабочий день чиновницы завершился 25 августа. Об этом пишет ЗАКС.Ру.

Глава ведомства Светлана Енилина рассказала изданию, что сожалеет об уходе Смирновой. Она занимала пост заместителя главы в 2020 года.

Добавим, что в комитете финансов Петербурга по-прежнему наблюдается рекордно число: на данный момент эту должность занимают 7 человек.

Ранее мы сообщили о том, что петербургский закон о КРТ не поддержали в Москве.

Фото: Piter.TV