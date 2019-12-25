Замглавы комитета финансов уволилась в Петербурге

Зампред комитета финансов Северной столицы Анна Смирнова покинула свой пост в связи с переездом. Последний рабочий день чиновницы завершился 25 августа. Об этом пишет ЗАКС.Ру.
Глава ведомства Светлана Енилина рассказала изданию, что сожалеет об уходе Смирновой. Она занимала пост заместителя главы в 2020 года.
Добавим, что в комитете финансов Петербурга по-прежнему наблюдается рекордно число: на данный момент эту должность занимают 7 человек.
Ранее мы сообщили о том, что петербургский закон о КРТ не поддержали в Москве.
Фото: Piter.TV
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