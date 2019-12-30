Крупная медицинская сеть "Медси" купила в Петербурге многопрофильную клинику

Медцентр расположился на Петроградской стороне.

Крупная российская медицинская сеть "Медси", входящая в АФК "Система", приобрела в Петербурге многопрофильную клинику "Семейный доктор". Об этом сообщила пресс-служба ГК.

Клиника, расположенная на улице Академика Павлова, работает с 2015 года. Покупка центра в Петербурге станет для "Медси" почвой для расширения и создания региональной сети. Ранее, в 2017 году, сеть приобрела подобную многопрофильную клинику со стационаром.

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Фото: Piter.TV