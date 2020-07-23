Горизибрком представил к поощрению от ЦИК нового вице-губернатора Бельского

Заседание ГИК прошло 23 июля.

Горизбирком Петербурга утвердил список лиц, которых собирается представить к поощрению от Центральной избирательной комиссии. Сегодня, 23 июля, ГИК провела очередное заседание.

В список попали вице-губернатор города Александр Бельский, заместитель полпреда президента в СЗФО Любовь Совершаева. Их предложили в качестве кандидатов на получение почетного знака ЦИК "За заслуги в организации выборов". Речь идет о голосовании по поправкам в Конституцию РФ, которое прошло с 25 июля по 1 июля.

"За содействие в реализации выборов" были представлены начальник ГУ МВД по городу и области Роман Плугин, а также замдиректора по экономике типографии №12 Дмитрий Ракуту. В этой типографии печатались бюллетени для голосования.

От почетной грамоты и благодарности отказалась член ГИК от "Справедливой России" Екатерины Фесик. Коллеги поддержали ее решение.

Отметим, что на момент выборов Александр Бельский занимал пост председателя комитета по территориальному развитию.

Видео: Санкт-Петербургская избирательная комиссия / VK