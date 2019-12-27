Александр Бельский может стать новым вице-губернатором по молодежной политике

Сейчас чиновник занимает должность главы комитета территориального развития.

В Смольный внесли новую кандидатуру на пост вице-губернатора Петербурга. Как сообщил на своей странице "ВКонтакте" депутат городского ЗакСа Максим Резник, им может стать Александр Бельский, который сейчас занимает должность главы комитета территориального развития.

На пост вице-губернатора Петербурга по молодежной политике вносят Александра Бельского. Ликуй, пионерия. Решили взяться за молодежь. Уверен, что "отдача замучает". Максим Резник

В комитете территориального развития Бельский работает с 2019 года, до этого он занимал пост главы Муниципального совета Сестрорецка и зампреда Совета муниципальных образований Петербурга.

Ранее мы писали, что в Смольный поступило 600 заявок на упрощенные летние кафе.

Фото: Piter.TV