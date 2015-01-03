ГИБДД проведёт рейды против нетрезвых водителей в Петербурге и Ленобласти

В ведомстве напомнили об уголовном и административном наказании за посадку за пуль в нетрезвом виде.

В Северной столице и Ленобласти пройдут рейды по отслеживанию нетрезвых водителей. О датах проведения мероприятий и о возможных наказаниях за вождение в нетрезвости виде сообщили в группе УГИБДД ВКонтакте.

Начало рейдов запланировано в ночь с 15 на 16 июля. Далее они пойдут в период с 16 на 17 июля, с 17 на 18 июля, с 22 на 23 июля, с 23 на 24 июля и с 24 на 25 июля.

Ведомство напоминает, что за управление ТС алкогольного опьянения и за передачу руля нетрезвому гражданину предполагает штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2-х лет. В случае рецидива возможно лишение свободы сроком до 3-х лет.

Ранее мы сообщили о том, что утром на Благодатной столкнулись трактор и и четыре легковушки.

Фото: Piter.TV