ГИБДД представила образец чиппированных водительских прав

Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения (ГИБДД) показало облик новых водительских прав. Об этом сообщает "Коммерсант".
Карточка будет полностью пластиковая со встроенным микрочипом. На лицевой стороне документа в правом нижнем углу появиться значок руля, а на обороте в левом нижнем углу появится QR-код. Надпись RUS отныне будет наноситься специальным защитным слоем. Также планируется продублировать надпись "Водительское удостоверение" на английском и французском языках.
Точные сроки появления новых прав в ГИБДД не назвали. Отмечается, что процесс начнется после "создания всей необходимой инфраструктуры".
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