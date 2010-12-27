Изменились правила оформления электронного ОСАГО

Также договор е-ОСАГО не может вступить в силу ранее трех дней с момента заключения.

Банк России утвердил изменения в порядок заключения электронного договора о страховании по ОСАГО (е-ОСАГО). Об этом говорится в сообщении Центрального банка России.

Появились новые правила к отсканированным копиям документов, которые человек загружает на сайт, также договор е-ОСАГО не может вступить в силу ранее трех дней с момента заключения. На один номер телефона можно зарегистрировать только один личный кабинет страхователя.

Инновации упростят процесс заключения электронного договора ОСАГО и сделают сервис электронных продаж более удобным для автовладельцев, а также будут пресекать злоупотребления со стороны участников страхового рынка. ЦБ

Помимо этого, ключ электронной подписи может состоять лишь из цифр и латинских букв. В документе ЦБ прописали и отдельные случаи, когда ОСАГО можно заключить через сайт Российского союза автостраховщиков.

Также МВД разрабатывает водительские права с чипом.

Фото: Егор Нестеров/ ВК





