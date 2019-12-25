Документ расширяет список нарушений, запрещающих эксплуатацию транспортных средств.

ГИБДД подготовила новые правила дорожного движения. Об этом рассказали журналисты издания "Коммерсант" со ссылкой на документ, имеющийся в их распоряжении. Известно, что профильное ведомство разработано дополнительные требования, включая расширенный список технических неисправностей, по которым запрещается эксплуатация транспортного средства. При выявлении даже одного из пунктов нарушителя будет ждать административный протокол по статье 12.5 КоАП. При этом он заплатит штраф в размере от 500 рублей или может лишиться водительских прав.

За езду в зимнее время на летней резине и наоборот инспекторы выпишут штраф. Аналогичное наказание грозит водителям грузовиков за отсутствие шипованных шин нет и цепей противоскольжения в зимнее время. нарушением станут отсутствующие/неработающие фароочистители, наличие защитных пленок на стеклах фар и автокорректоры. Теперь водителям придется следить за противосолнечными козырьками и подушками безопасности. Нарушением станут и видеорегистраторы, если они загораживают обзор для шофера, а также ошибки неисправности двигателя или АКПП, сохраненные в памяти бортового компьютера.

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Фото: Piter.tv