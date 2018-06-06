В России для поиска угнанных авто начали использовать "Паутину"

Пока система заработала только в ЦФО страны.

МВД России запустила на территории Центрального федерального округа систему "Паутина", которая позволяет отслеживать угнанные автомобили. Об этом пишет газета "Коммерсантъ". ПО разрабатывалось на средства московской мэрии.

По данным издания, нововведение поможет также выявлять транспортные средства, которые скрылись с места ДТП. До конца 2021 "Паутина" появится в большинстве регионах страны.

Софт будет использован и для электронного обжалования "писем счастья" водителями, которые не согласны с вынесенными штрафами. газета "Коммерсантъ"

"Коммерсантъ" также сообщает, что "Паутина" позволит дорожной полиции координировать свои действия. Совместно используя это ПО, сотрудники ГИБДД регионов России смогут мониторить угнанные машины по всей стране и подробно отслеживать их путь.

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