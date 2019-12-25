Российских водителей могут начать штрафовать за шины не по сезону

Данное постановление пока не подписано правительством РФ.

В России с 1 июня могут вступить в силу новые поправки в Правила дорожного движения. Об этом сообщает "РИА Новости". Согласно нововведениям, водителей могут оштрафовать за эксплуатацию внесезонной резины.

Согласно постановлению, срок действия таких норм может изменяться в зависимости от климатической зоны. Сумма штрафа составит 500 рублей.

Сообщается, что поправки пока еще не подписаны правительством России.

Указание о штрафах за эксплуатацию внесезонной резины также нет в перечне неисправностей в российских нормативных актах. Однако о них указано в техническом регламенте о безопасности колесных транспортных средств Таможенного союза.

Ранее мы сообщали, что в России могут появиться новые электронные дорожные знаки.

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