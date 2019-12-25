В России могут появиться новые электронные дорожные знаки

Новые знаки будут показывать ограничение скорости в зависимости от погодных условий.

На дорогах России могут появиться электронные дорожные знаки с переменной информацией и контролем за соблюдением их требований. Эксперты полагают, что это может помочь штрафовать недобросовестных водителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал Autonews.

По словам специалистов, нововведение создано для контроля скорости на магистралях в условиях недостаточной видимости или гололедице. Новые дорожные знаки будут показывать ограничение скорости в зависимости от погодных условий.

Планируется установка нескольких камер. Первая камера будет фиксировать транспортное средство при приближении к арке с табло. Далее система замерит скорость ТС и сделает снимок со знаками переменной информации.

Вторая камера будет фиксировать снижение скорости автомобиля после проезда через арку. Это поможет выявлять нарушителей, так как камера может быть установлена на расстоянии до 50 метров после арки: водитель обязан сбрасывать скорость до первого знака, а не после него.

Ранее правительство РФ одобрило ужесточение наказания за нарушение ПДД.

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