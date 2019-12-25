На "Госуслугах" запустят шесть новых сервисов

Благодаря одной из новинок, можно будет обжаловать штрафы за нарушение ПДД.

Правительство РФ заявило о запуске шести новых сервисов на "Госуслугах" в этом году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко.

В 2021 году мы планируем запустить еще шесть суперсервисов. Дмитрий Чернышенко для ТАСС

Чернышенко отметил, что в перечень новых услуг войдут такие сервисы как "Уведомление и обжалование штрафов за нарушение ПДД онлайн", "Правосудие онлайн", "Рождение ребенка", а также "Утрата близкого человека", "Трудовая миграция онлайн" и "Мое здоровье онлайн".

Напомним, в начале апреля в России запустили тестовый режим регистрации новых пользователей соцсетей через "Госуслуги".

Ранее предустановленные российские приложения заподозрили в сливе данных за рубеж.

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