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На "Госуслугах" запустят шесть новых сервисов
Сегодня, 9:42
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phil_k

На "Госуслугах" запустят шесть новых сервисов

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Благодаря одной из новинок, можно будет обжаловать штрафы за нарушение ПДД.

Правительство РФ заявило о запуске шести новых сервисов на "Госуслугах" в этом году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко.

В 2021 году мы планируем запустить еще шесть суперсервисов.

Дмитрий Чернышенко для ТАСС

Чернышенко отметил, что в перечень новых услуг войдут такие сервисы как "Уведомление и обжалование штрафов за нарушение ПДД онлайн", "Правосудие онлайн", "Рождение ребенка", а также "Утрата близкого человека", "Трудовая миграция онлайн" и "Мое здоровье онлайн".

Напомним, в начале апреля в России запустили тестовый режим регистрации новых пользователей соцсетей через "Госуслуги".

Ранее предустановленные российские приложения заподозрили в сливе данных за рубеж.

Фото: pixabay.com
 

Теги: госуслуги, портал госуслуг, россия
Категории: Новости России, Лента новостей,

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