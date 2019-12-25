Кабмин разрешил получать результаты тестов на коронавирус через "Госуслуги"

В мобильном приложении сведения будут отображаться в виде QR-кода.

Результаты теста на коронавирус россияне смогут узнать в личном кабинете на портале государственных услуг. Соответствующее постановление утвердил глава правительства РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте ведомства.

Согласно нововведению, данные из лабораторий будут поступать в специальный референс-центр Роспотребнадзора. Затем результаты теста можно будет увидеть на "Госуслугах".

При этом на мобильных устройствах сведения будут отображаться в виде QR-кода, что сделает их считывание более удобным. из постановления правительства РФ

Также в постановлениио появлении возможности загружать в личный кабинет данные о вакцинации для предъявления их по месту требования. Для этого пользователю необходимо разрешить передачу сведений.

Отмечается, что помогут сэкономить время при получении результатов теста и снизить количество поддельных справок. Также это освободит россиян от самостоятельного отправления информации в Роспотребнадзор по возвращении из-за границы.

Ранее Песков объяснил нежелание россиян вакцинироваться от коронавируса.

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