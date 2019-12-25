Замотивировать россиян регистрироваться в системе хотят при помощи "административных мер".

"Коммерсантъ" пишет, что некоторые госуслуги могут стать недоступными без биометрии, так как Минцифры предложил активизировать сбор биометрических данных граждан. Б этом газете сообщили источники в ведомстве.

Министерство планирует увеличить число записей в Единой биометрической системе с нынешних 164 тысяч до 70 миллионов. Замотивировать россиян регистрироваться в системе хотят при помощи "административных мер" — например, ограничивать доступ к ряду госуслуг при отсутствии биометрии.

Ранее мы писали, что Минтранс предложил внедрить биометрию в аэропортах.

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