Система "Паутина" уже работает в ЦФО.

МВД запустит систему розыска автомобилей по всей России до конца года. Об этом журналистам ТАСС рассказали в пресс-службе МВД. По информации от правоохранителей, сервис "Паутина" будет внедрен во все подразделения. Он необходим для раскрытия преступлений и пресечения административных правонарушений.

С помощью "Паутины" полиция будет выявлять похищенный или угнанный транспорт, а также находить участников автомобильных аварий, скрывшихся с места ДТП. Благодаря данному сервису правоохранительные органы смогут автоматизировать отделения Госавтоинспекции по оформлению протоколов по правонарушениям, которые зафиксировали камеры видеонаблюдения. На данный момент система функционирует в Центральном федеральном округе РФ.

Россиянам стали реже выдавать кредиты на покупку автомобилей.

Фото: Piter.tv