Россиянам стали реже выдавать кредиты на покупку автомобилей

Уровень одобрения заявок снизился до 36,9%.

Российские банки стали реже выдавать кредиты на покупку автомобилей. Как пишет РБК со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ), до 36,9% снизился в июне уровень одобрения заявок.

Ниже он был только в мае и апреле 2020 года. Тогда этот показатель составлял 27,1 и 30,7% соответственно.

Отмечается, что суммарный уровень одобрения по всем заявкам на розничные кредиты планомерно растет и составляет 39,8%. Но данная тенденция наблюдается в сегменте потребительских займов, падет и доля одобренных заявок на ипотеку.

Ранее мы писали, что в России появится перечень продуктов, которые можно производить из вторсырья.

Фото: pixabay