В России появится перечень продуктов, которые можно производить из вторичного сырья

Законопроект в кабмин должны внести к ноябрю.

Премьер-министр Михаил Мишустин к 1 ноября поручил подготовить законопроект о списке продуктов и товаров, при производстве которых можно использовать вторичное сырье. Соответствующее решение было принято по итогам выставки "Иннопром-2021" в Екатеринбурге.

Законопроект должны разработать Минприроды и Минпромторг. Отмечается, что к ноябрю законопроект должен быть внесен в кабмин.

В правительстве считают, что данный законопроект будет стимулировать компании применять вторсырье в промышленности. Так, доля использования вторичных ресурсов увеличится.

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