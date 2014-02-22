ГИБДД перекрыла Дворцовый мост в Петербурге

Для водителей перекрытие моста стало неприятным сюрпризом.

В среду, 2 июня, автолюбителей ждал неприятный сюрприз: вечером, после первого дня работы Петербургского международного экономического форума, сотрудники ГИБДД перекрыли Дворцовый мост.

Так, водители не могут попасть к Дворцовой набережной со стороны Васильевского острова. Также горожане предупредили, что въезд на мост перекрыт инспекторами ДПС. Такое перекрытие стало причиной транспортного коллапса на Стрелке Васильевского острова

"Красным" окрасилась Университетская набережная и Биржевая площадь от Биржевого моста к Дворцовому.

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Фото: скриншот "Яндекс.Карты"