ГИБДД перекрыла Дворцовый мост в Петербурге

В среду, 2 июня, автолюбителей ждал неприятный сюрприз: вечером, после первого дня работы Петербургского международного экономического форума, сотрудники ГИБДД перекрыли Дворцовый мост.
Так, водители не могут попасть к Дворцовой набережной со стороны Васильевского острова. Также горожане предупредили, что въезд на мост перекрыт инспекторами ДПС. Такое перекрытие стало причиной транспортного коллапса на Стрелке Васильевского острова
"Красным" окрасилась Университетская набережная и Биржевая площадь от Биржевого моста к Дворцовому.
Ранее мы писали, что люксовые номера отелей Петербурга переполнены из-за ПМЭФ.
Фото: скриншот "Яндекс.Карты"
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