Люксовые номера отелей Петербурга переполнены из-за ПМЭФ

Во многих популярных гостиницах как "Астория" и "Англетер" места закончились еще в апреле.

В среду, 2 июня, в Петербурге стартовал Международный экономический форум. Люксовые номера в пятизвездочных отелях города почти закончились, передает сервис бронирования Booking.com.

По наблюдениям участников ПМЭФ, по сравнению с обычными датами, стоимость проживания увеличилась от двух до десяти раз, однако до рекордов доковидного времени еще далеко. Так, несколько ночей в Solo Sokos Hotel Palace Bridge обойдутся в 90 тысяч рублей, через неделю цена упадет в два раза. Об этом сообщила "Фонтанка". "Гранд Отель Эмеральд" подорожал в три раза. Рекорд побил Petro Palace Hotel, там цены выросли в четыре раза – за проживание отдадут 261 тысячу рублей.

Помимо этого, в именитых гостиницах как Belmond Grand Hotel Europe, "Астория", "Англетер" и других места закончились в апреле.

Ранее мы писали, что на ПМЭФ зафиксировали единичные случаи госпитализации из-за COVID-19.

Фото: pixabay