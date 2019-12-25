Общественный транспорт РФ становится все безопаснее.

ГИБДД назвала самый безопасный транспорт в России. Об этом журналистам сообщил заместитель начальника Госавтоинспекции Николай Шеюхин. Он выступил на международном конгрессе "Организация дорожного движения в РФ".

Сейчас мы можем констатировать, что общественный транспорт действительно становится наиболее безопасным Николай Шеюхин, замглавы ГИБДД

Эксперт объяснил, что за последние два года в России фиксируется "достаточно значительное" снижение аварийности автобусов. Это касается показателей, связанных с ДТП, которые произошли по вине водителей общественного транспорта и остальных случаев.

Число аварий по вине водителей автобусов упало на 34 процента, погибших - а 36 процентов, пострадавших - на 37 процентов. Данные взяты за аналогичный период в 2019 году.

Усилен контроль за нарушителям ПДД возле "Галереи" и Московского вокзала.

Фото: Piter.tv