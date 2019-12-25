Усилен контроль за нарушителям ПДД возле "Галереи" и Московского вокзала

На участке установили стационарный комплекс камер фиксации нарушений.

Стационарный комплекс фотовидеофиксации будет контролировать дорожную обстановку возле ТРЦ "Галерея" и Московского вокзала в центре Петербурга. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по информатизации и связи.

Известно, что за порядком будут следить три поворотные камеры, установленные на фасаде ТРЦ. Нарушениями будут считаться неправильная остановка и стоянка, в том числе на выделенной полосе для общественного транспорта. Город решил установить камеры на участке у вокзала до Кузнечного переулка в сторону Площади Восстания, поскольку автомобилисты регулярно нарушают здесь правила ПДД, остановки и стоянки. Ранее нарушения фиксировались мобильными комплексами фотовидеофиксации, однако с определенной периодичностью, из-за чего не все нарушения были выявлены. Действия водителей небезопасны и мешают другим автомобилистам. Отмечается, что такой же комплекс камер ранее установили в аэропорту "Пулково".

Вся информация о нарушениях ПДД передается в ЦАФАП в ОДД ГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и области.

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Фото: Piter.TV