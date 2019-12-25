Петербургские полицейские проверили более трех тысяч квартир в Выборгском районе

Правоохранители обнаружили более 350 сдаваемых под наем квартир, законность аренды которых вызвала сомнения.

В воскресенье, 15 ноября, стало известно о том, что в Выборгском районе проверили рейд по квартирам. Об этом сообщили в ГУ МВД по городу и области.

Петербургские полицейские проверили более трех тысяч квартир и выявили пять "резиновых". Кроме того, около 350 квартир вызвали сомнения. Полицейские полагают, что их незаконно сдавали в аренду.

По итогам проверки к административной ответственности 27 иностранцев за нарушение миграционного законодательства.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге продлили до 15 января ограничения из-за пандемии коронавируса.

Фото:Piter.TV