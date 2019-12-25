В Госдуме приняли закон об ограничении смены УК в течение года после выбора

В настоящее время положения Жилищного кодекса позволяют сменить управляющую компанию в любой момент на основании решения собрания собственников.

Депутаты Государственной думы РФ приняли в третьем чтении законопроект, который подразумевает установку ограничительного периода в 1 год на расторжение договора с УК после её выбора общим собранием жильцов. Об этом рассказал депутат нижней палаты парламента Сергей Колунов в беседе с телеканалом "360".

По словам парламентария, в настоящее время положения Жилищного кодекса позволяют сменить управляющую компанию в любой момент на основании решения собрания собственников. Таким образом, УК, добросовестно вложившая средства в работы по содержанию и обслуживанию многоквартирного дома, может лишиться его в любой момент в результате нечестной конкуренции. Колунов пояснил, что речь идёт о случаях подделывания протоколов другой компанией и рейдерским захватом МКД.

В случае невыполнения УК условий договора управления МКД или создания в доме ТСЖ. Соответственно, добросовестные УК не сместят нечестные конкуренты, а недобросовестные в доме надолго не останутся. Сергей Колунов, депутат Госдумы РФ

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Фото: Telegram / Дума ТВ