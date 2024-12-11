ГД приняла законопроект об оформлении ДТП через "Госуслуги"

Парламент расширяет возможности по электронному уведомлению полиции об авариях.

Государственная Дума России приняла в I чтении законопроект об оформлении ДТП через портал "Госуслуги".. В настоящее время подобная онлайн-услуга предоставляется пользователям только с помощью мобильных приложений "Госуслуги.Авто" и "Помощник ОСАГО". Депутаты одобрили документ, который позволит страховым представителям оформлять электронное извещение об автомобильной аварии по европротоколу. Проект инициирован федеральным правительством.

Напомним, что в рамках национальной программы "Цифровая экономика РФ" с сентября 2021 года для владельцев транспортных средств по всей стране заработало приложение "Госуслуги.Авто". Такое технологическое решение должно выполнять функции единого окна с востребованными сервисами. Министерство по цифровому развитию запустило сервис "Европротокол онлайн" в мобильном приложении "Госуслуги.Авто" как универсальное и интегрированное с "Госуслугами" решение. Теперь с его помощью водители причастных к ДТП транспортных средств могут оформить извещение о происшествии без вызова на место сотрудника полиции и заполнения бумажных бланков.

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Фото: Piter.tv