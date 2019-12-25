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Хуже всего внутриквартальные зоны в Петербурге убирают ЖКС Выборгского района
Сегодня, 10:58
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nadezhda_sib

Хуже всего внутриквартальные зоны в Петербурге убирают ЖКС Выборгского района

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К такому выводу пришли специалисты ГАТИ по итогам проверок.

Больше всего нарушений по содержанию и уборке внутриквартальных зон общего пользования обнаружили в Выборгском районе. В Государственной административно-технической инспекции подвели итоги мониторинга в этом году.

Всего было осмотрено 748 кварталов. Из них в 59 были выявлены нарушения содержания и уборки территорий, около 20 из них ― в Выборгском районе.  

Лучше всех с уборкой справлялись ЖКС Калининского района, там нарушений не было выявлено вовсе. Среди лидеров также Красносельский район. 

Отмечается, что ситуация с содержанием зон около жилых домов улучшилась. Если в этом году специалисты ГАТИ заметили нарушения в 8% осмотренных территорий, то в том году показатель составлял 18%. 

Ранее стало известно о том, что Госжилинспекция Петербурга за сентябрь проверила 1,6 тыс. жилых домов. 

Фото: пресс-служба ГАТИ

 

 

Теги: гати, уборка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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