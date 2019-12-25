Специалисты выявили нарушения при работах по реконструкции газопровода в Петроградском районе

Организацию могут оштрафовать до 1.4 млн рублей.

В Государственной административно-технической инспекции зафиксировали нарушения при проведении работ по реконструкции газопровода на улице Академика Павлова и Каменноостровском проспекта. Об этом пресс-служба ведомства.

Исполнитель работ ООО "Строймонтаж" сорвал срок завершения работ. Кроме того, зону производства работ не очистили от мусора, не убрали временное ограждение, а временный газопровод находится в ненадлежащем состоянии.

Инспекция возбудила дела об административных правонарушениях. Организация может заплатить от 560 тыс. до 1 млн 400 тыс. рублей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в холодильнике петербургской частной лаборатории еду хранили вместе с пробирками с кровью.

Фото: Piter.TV