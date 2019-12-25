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Специалисты выявили нарушения при работах по реконструкции газопровода в Петроградском районе
Сегодня, 10:26
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nadezhda_sib

Специалисты выявили нарушения при работах по реконструкции газопровода в Петроградском районе

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Организацию могут оштрафовать до 1.4 млн рублей.

В Государственной административно-технической инспекции зафиксировали нарушения при проведении работ по реконструкции газопровода на улице Академика Павлова и Каменноостровском проспекта. Об этом пресс-служба ведомства.

Исполнитель работ ООО "Строймонтаж" сорвал срок завершения работ. Кроме того, зону производства работ не очистили от мусора, не убрали временное ограждение, а временный газопровод находится в ненадлежащем состоянии. 

Инспекция возбудила дела об административных правонарушениях. Организация может заплатить от 560 тыс. до 1 млн 400 тыс. рублей. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в холодильнике петербургской частной лаборатории еду хранили вместе с пробирками с кровью

Фото: Piter.TV 

Теги: газопровод, гати, нарушения
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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