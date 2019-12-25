В холодильнике петербургской частной лаборатории еду хранили вместе с пробирками с кровью

Роспотребнадзор через суд намерен добиваться временного закрытия лабораторного центра на набережной Карповки.

Нарушения эпидемических правил обнаружили в работе частной лабораторной службы "Хеликс" в Петербурге. Инспекторы Роспотребнадзора пришли с проверкой в главный комплекс на набережной реки Карповки, где в том числе проводят тесты на коронавирус и антитела к нему. Об этом сообщила "Фонтанка".

После сообщения неизвестного заявителя Роспотребнадзор вел расследование в течение двух недель. Лаборатория получила два серьезных замечания. В мусорном ведре в процедурно-смотровом кабинете нашли использованные марлевые салфетки и перчатки, которые относятся к медицинским отходам класса Б. Второе нарушение – в бытовом холодильнике рядом хранились продукты питания и пробирки с биоматериалом (кровью). При этом кабинет, где находится холодильник, не значится в лицензии, которая дает прав на осуществление медицинской деятельности.

Роспотребнадзор через суд намерен добиваться временного закрытия лабораторного центра на набережной Карповки. Сейчас в лаборатории ведется внутреннее расследование.

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Фото: Piter.TV