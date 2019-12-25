ГАТИ обнаружила на территории Петропавловской крепости мусор и незаконный бытовой городок

Организациям грозит штраф.

На территории Петропавловской крепости обнаружили бытовой городок и фасадные леса, которые находились там незаконно. За нарушения СПб ГБУК "Государственный музей истории Санкт-Петербурга" могут привлечь к административной ответственности.

Многочисленные нарушения Правил благоустройства обнаружили специалисты Государственной административно-технической инспекции в ходе мониторинга. Было установлено, что на территории крепости самовольно разместили фасадные леса, временное ограждение, складировали материалы.

За это организациям, которые причастны к нарушениям, может грозить штраф от 300 тыс. до 1 млн рублей.

Кроме того, на территории городской достопримечательности обнаружили нестационарные сооружения площадью более 10 кв. метров, они были установлены без разрешения. Также в некоторых местах лежал мусор. Штраф за данные нарушения может обойтись от 150 тыс. до 450 тыс. рублей.

Ранее ГАТИ обнаружила самовольные работы в Угольной гавани.

Фото: Piter.TV