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ГАТИ обнаружила на территории Петропавловской крепости мусор и незаконный бытовой городок
Сегодня, 11:10
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nadezhda_sib

ГАТИ обнаружила на территории Петропавловской крепости мусор и незаконный бытовой городок

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Организациям грозит штраф.

На территории Петропавловской крепости обнаружили бытовой городок и фасадные леса, которые находились там незаконно. За нарушения СПб ГБУК "Государственный музей истории Санкт-Петербурга" могут привлечь к административной ответственности.

Многочисленные нарушения Правил благоустройства обнаружили специалисты Государственной административно-технической инспекции в ходе мониторинга. Было установлено, что на территории крепости самовольно разместили фасадные леса, временное ограждение, складировали материалы. 

За это организациям, которые причастны к нарушениям, может грозить штраф от 300 тыс. до 1 млн рублей. 

Кроме того, на территории городской достопримечательности обнаружили нестационарные сооружения площадью более 10 кв. метров, они были установлены без разрешения. Также в некоторых местах лежал мусор. Штраф за данные нарушения может обойтись от 150 тыс. до 450 тыс. рублей. 

Ранее ГАТИ обнаружила самовольные работы в Угольной гавани. 

Фото: Piter.TV

Теги: благоустройство, гати, петропавловская крепость
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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