ГАТИ за неделю назначила штрафов на сумму около 7,5 млн рублей

Среди оштрафованных компаний также оказались "Россети Ленэнерго".

За прошедшую неделю специалисты Государственной административно-технической инспекции начислили региональным предприятиям штрафов на сумму 7 млн 483 тыс. рублей, сообщили в Смольном.

Крупнейшие штрафы выписали за содержание фасадов зданий в ненадлежащем состоянии, незаконные земляные работы, необеспечение безопасности пешеходов при производстве ремонта и прочее. Минимальный штраф в 30 тыс. рублей назначили МО Северный за нарушение требований к содержанию асфальта проездов внутриквартальной территории.

Самый большой штраф оплатит СПб ГКУ "Дирекция транспортного строительства" за неисполнение обязанности по получению ордера на устройство остановок пассажирского транспорта на Трамвайном пр., ул. Бурцева и на Ботанической ул. в Петергофе назначен штраф – 350 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что ГАТИ внесла изменения в правила благоустройства территории Петербурга.

Фото: ГАТИ | Правительство Санкт-Петербурга / Вконтакте