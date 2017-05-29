ГАТИ возбудила дело в отношении "Ленэнерго" за самовольные работы на Елагином острове

Сотрудники ГАТИ зафиксировали нарушения в части необеспечения безопасного прохода посетителей парка.

На Елагином острове ГАТИ зафиксировала производство самовольных земляных работ по прокладке электрокабеля. Работы на острове ведут "Россети Ленэнерго", в отношении организации возбуждены административные дела. Об этом 9 ноября сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Как рассказали в инспекции, энергетики ведут работы по строительству кабельных сетей "под видом аварийных работ" на территории памятника природы регионального значения. Сотрудники ГАТИ зафиксировали нарушения в части необеспечения безопасного прохода посетителей парка.

Добавим, что всего с начала года возбуждено 446 административных дел за самовольное производство земляных работ. "Ленэнерго" лидирует по количеству подобных нарушений.

В этом году ГАТИ начислила штрафов на 281 млн рублей. Ведомство подвело итоги за 9 месяцев работы.

Фото: Piter.tv