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ГАТИ возбудила дело в отношении "Ленэнерго" за самовольные работы на Елагином острове
Сегодня, 19:24
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ГАТИ возбудила дело в отношении "Ленэнерго" за самовольные работы на Елагином острове

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Сотрудники ГАТИ зафиксировали нарушения в части необеспечения безопасного прохода посетителей парка.

На Елагином острове ГАТИ зафиксировала производство самовольных земляных работ по прокладке электрокабеля. Работы на острове ведут "Россети Ленэнерго", в отношении организации возбуждены административные дела. Об этом 9 ноября сообщили в пресс-службе ГАТИ. 

Как рассказали в инспекции, энергетики ведут работы по строительству кабельных сетей "под видом аварийных работ" на территории памятника природы регионального значения. Сотрудники ГАТИ зафиксировали нарушения в части необеспечения безопасного прохода посетителей парка.

Добавим, что всего с начала года возбуждено 446 административных дел за самовольное производство земляных работ. "Ленэнерго" лидирует по количеству подобных нарушений.

В этом году ГАТИ начислила штрафов на 281 млн рублей. Ведомство подвело итоги за 9 месяцев работы.

Фото: Piter.tv

Теги: гати, ленэнерго, штрафы
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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