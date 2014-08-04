В этом году ГАТИ начислила штрафов на 281 млн рублей

Ведомство подвело итоги за 9 месяцев работы.

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) подвела итоги работы в этом году, с января по сентябрь. Итогами на своей странице ВКонтакте поделился начальник инспекции Олег Зотов.

За нарушения правил благоустройства ГАТИ начислила штрафов на 281 млн рублей. Специалисты убрали в городе 153 территории, а также благоустроили 97 объектов: детские и спортивные площадки, привели в порядок дворы, ограждения автостоянок и промышленных зон. Сотрудники помыли и очистили от граффити фасады 80% нежилых зданий.

За незаконную парковку во дворах ГАТИ вынесла постановления на сумму 7 млн рублей. Специалисты следят и за выполнением земляных и других работ на территории города: из 6801 осмотренных территорий нарушения выявили на 1910 из них.

На днях ГАТИ зафиксировала масштабные самовольные работы по реконструкции кабельных сетей.

Фото: ВКонтакте / Олег Зотов