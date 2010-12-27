За прошедшую неделю ГАТИ выписала штрафов на девять миллионов рублей

Все штрафы коснулись нарушения правил благоустройства.

За прошедшую неделю ГАТИ оштрафовала петербургские организации на девять миллионов рублей. Все штрафы коснулись нарушения правил благоустройства. Об этом сообщают в пресс-службе ГАТИ.

Самые крупные штрафы в размере 500 тысяч рублей выписали "Почте России", "Дому молодежи" на Новоизмайловском проспекте, гостинице "Турист" и центральному спортивному клубу Армии. По словам специалистов, эти организации не выполняли обязанности по текущему и капитальному ремонту фасадов нежилых помещений. На эту же сумму оштрафовали ГУП "Водоканал Санкт-Петербург" и ООО "Навигатор-СБС" за нарушение правил благоустройства территории.

Ранее мы писали, что Россельхознадзор оштрафовал завод по производству рыбы за грубое нарушение всех санитарных норм.

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