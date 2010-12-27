Россельхознадзор нашел ряд грубых нарушений на рыбном производстве в Калининском районе

Рыба хранилась возле отходов, а солили ее около туалетов.

Специалисты Россельхознадора провели рейд на одном из рыбных заводов Калининского завода. На предприятии обнаружили ряд грубых нарушений санитарных норм. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Выяснилось, что сотрудники ООО "Рыбный двор" хранили рыбу на полу возле разделочного цеха. Посол осуществлялся вне производства: рядом с туалетными комнатами и вдоль стен коридора.

Кроме того, специалисты обратили внимание на плохое состояние стен и полов внутри помещения. Из-за антисанитарии здесь развелось много насекомых. Личные вещи сотрудники предприятия оставляли прямо в цехах.

Теперь владельцу ООО "Рыбный двор" придется заплатить штраф в размере 100 тысяч рублей и устранить все нарушения.

Ранее мы писали, что Россельхознадзор не пустил в Петербург 19 тонн корма для кошек и собак.

Фото: pixabay.com