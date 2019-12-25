ГАТИ выдала 281 разрешение на ремонт многоквартирных домов в Петербурге

В ордеры входят и сопутствующие ремонту работы.

За 4,5 месяца текущего года Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) выдала 281 ордер на ремонт многоквартирных жилых домов и сопутствующие им работы: ремонт инженерных сетей, установку строительных лесов, складирование материалов. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Кроме того, в ведомстве сократили срок оформления ордеров в электронном виде до пяти рабочих дней. Срок согласования заявки не затянется больше чем на два рабочих дня. Ранее эти сроки составляли 12 и 3 дня соответственно. Подать документы на оформление разрешительной документации, судя по новой редакции городских правил благоустройства, теперь нельзя через МФЦ.

Жителям коммуналки на 6-й Советской пообещали капитальный ремонт в ближайшие годы.

Фото: Piter.TV