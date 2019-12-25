ГАТИ разрешила высадить деревья в парках, садах и скверах Петербурга

Также в эти зеленых зонах облагородят газоны.

Государственная административно-техническая инспекция дала добро на высадку деревьев в зеленых зонах города, сообщили в пресс-службе ведомства 30 апреля. Кроме того, в тех же парках, садах и скверах приведут в порядок газоны.

Так, свежие саженцы взамен утраченных высадят в Муринском парке, Юсуповском саду, в парке Строителей на Искровском проспекте, а также в Брестском парке в саду Крупской. Несколько десятков новых деревьев появятся в парке Боевого Братства, в сквере Петра Великого в Сестрорецке и в сквере на Приморском шоссе недалеко от Братской могилы воинов Советской армии.

Всего в зеленых зонах города посадят 574 новых деревца.

Ранее мы писали, что в Петербурге с начала апреля высадили более 2700 деревьев.

Фото: Piter.TV