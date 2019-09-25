В Петербурге с начала апреля высадили более 2700 деревьев

Кроме того, в городе привели в порядок 146 тысяч "квадратов" газонов и убрали 22 стихийные свалки.

С начала апрельского месячника по благоустройству в Петербурге высадили 2752 дерева, 3 тысяч кустарников и порядка 141 тысячи цветов, рассказали в пресс-службе Смольного 27 апреля. Работы по-прежнему проходят без помощи горожан из-за неблагополучной эпидемобстановки.

Также в городе продолжают проводить "водные процедуры" для домов, ограждений, мостов и крон деревьев: с начала месячника специалисты промыли порядка 160 тысяч погонных метров ограждений, 26 тысяч урн, почти 10 тысяч крон деревьев. Чище стали 96 миллионов квадратных метро внутриквартальных территорий, 5500 фасадов многоквартирных домов на уровне первого этажа и 127 домов целиком. Кроме того, в городе привели в порядок 146 тысяч "квадратов" газонов и убрали 22 стихийные свалки.

В целом в Петербурге зачистили 96% дорог и тротуаров и вывезли свыше 460 тонн мусора.

Ранее мы рассказывали, что в парке Интернационалистов взошли 10 тысяч тюльпанов.

Фото: pixabay