За лето ГАТИ выдала 167 ордеров на посадку деревьев

Во Фрунзенском районе в сквере на Будапештской улице планируют высадить около 30 саженцев.

До конца лета осталось всего четыре дня. За последние три теплых месяца ГАТИ выдала 167 ордеров на посадку деревьев в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе инспекции.

Зеленые насаждения появились или готовятся к высадке до конца агротехнического периода во всех районах города. Сейчас работы по озеленению территорий продолжаются.

Во Фрунзенском районе в сквере на Будапештской улице планируют высадить около 30 саженцев взамен утраченных и еще 10 новых. Речь идет об участке от Пловдивской улицы до Малой Каштановой.

В Пушкинском районе взамен снесенных ветром деревьев садовники высадят 156 новых саженцев. Они украсят парк Дальняя Рогатка.

Саженцы высадят на пересечении Народного Ополчения и улицы Козлова. Взамен утраченных появится 37 новых.

Ранее мы писали, что на Юкковском шоссе благоустроили площадку для отдыха.

Фото: Telegram / ГАТИ|Правительство Санкт-Петербурга