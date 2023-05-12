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За лето ГАТИ выдала 167 ордеров на посадку деревьев
Сегодня, 11:00
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За лето ГАТИ выдала 167 ордеров на посадку деревьев

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Во Фрунзенском районе в сквере на Будапештской улице планируют высадить около 30 саженцев.

До конца лета осталось всего четыре дня. За последние три теплых месяца  ГАТИ выдала 167 ордеров на посадку деревьев в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе инспекции. 

Зеленые насаждения появились или готовятся к высадке до конца агротехнического периода во всех районах города. Сейчас работы по озеленению территорий продолжаются. 

Во Фрунзенском районе в сквере на Будапештской улице планируют высадить около 30 саженцев взамен утраченных и еще 10 новых. Речь идет об участке от Пловдивской улицы до Малой Каштановой.

В Пушкинском районе взамен снесенных ветром деревьев  садовники высадят 156 новых саженцев. Они украсят парк  Дальняя Рогатка. 

Саженцы высадят на пересечении Народного Ополчения и улицы Козлова. Взамен утраченных появится 37 новых.

Ранее мы писали, что на Юкковском шоссе благоустроили площадку для отдыха.

Фото: Telegram / ГАТИ|Правительство Санкт-Петербурга

Теги: высадка деревьев, гати
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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