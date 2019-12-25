На Юкковском шоссе благоустроили площадку для отдыха

В Петербурге в 2024 году благоустроят около 230 детских и более 100 спортивных площадок.

На Юкковском шоссе в Парголово благоустроили площадку. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Петербурга.

Здесь привели в порядок пешеходную дорожку, создали игровую зону для детей с разными возможностями здоровья, открыли пространство для отдыха с навесами. Проект реализовали в рамках программы "Петербургские дворы" .

Субсидии муниципальным образованиям на благоустройство и озеленение предоставляются в 2024 году по двум программам: "Петербургские дворы" и "Мой двор". Пресс-служба правительства Петербурга

На выделенные средства в 2024 году благоустроят около 230 детских и более 100 спортивных площадок.

Ранее мы писали, что на Учительской торжественно открыли многофункциональную спортивную площадку.

Фото: Pxhere