На Юкковском шоссе благоустроили площадку для отдыха

На Юкковском шоссе в Парголово благоустроили площадку. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Петербурга.
Здесь привели в порядок пешеходную дорожку, создали игровую зону для детей с разными возможностями здоровья, открыли пространство для отдыха с навесами. Проект реализовали в рамках программы "Петербургские дворы" .
Субсидии муниципальным образованиям на благоустройство и озеленение предоставляются в 2024 году по двум программам: "Петербургские дворы" и "Мой двор".
Пресс-служба правительства Петербурга
На выделенные средства в 2024 году благоустроят около 230 детских и более 100 спортивных площадок.
Ранее мы писали, что на Учительской торжественно открыли многофункциональную спортивную площадку.
Фото: Pxhere
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все